Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що село Киселівка у Херсонській області ще не звільнене – за нього тривають бої.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Киселівка знаходиться там, де знаходилася раніше, – у сірій зоні. За неї б’ються", - сказав він, повідомляє "Українська правда".

Нагадаємо, 14 вересня голова Херсонської облради Олександр Самойленко повідомив, що 13 вересня українські захисники звільнили село Киселівка на Херсонщині, тож від обласного центру їх відділяє лише Чорнобаївка.