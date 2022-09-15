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Національне агентство із запобігання корупції склало протокол про конфлікт інтересів щодо Чернігівського міського голови Владислава Атрошенка.

Як повідомили співрозмовники "Інтерфакс-Україна" у комісії, 15 вересня НАЗК щодо Атрошенка також склало протокол про корупцію.

Згодом у пресслужбі міського голови Чернігова підтвердили, що мер отримав протокол щодо конфлікту інтересів. 

Претензія НАЗК стосується того, що 2 липня водій Атрошенка виїхав за кордон через пункт пропуску "Шегині" на автомобілі дружини мера Чернігова Tesla Model X. Самому Антрошенку тоді відмовили у перетині кордону. 

Дружина Атрошенка 5 березня покинула територію України через "Шегині" за кермом службового автомобіля мера Чернігова Toyota Camry.

НАЗК вгледів у цьому приватний інтерес Атрошенка.
ForUm

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