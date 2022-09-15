Державна політика по стримуванню цін на природний газ для побутових споживачів не спонукає українців думати про його економне споживання. Адже зазвичай мотивація в економії виникає тоді, коли ресурс коштує дорого.

Таку думку висловив Артем Компан, голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів.

“Люди починають економити лише тоді, коли ціна товару відчутно б’є по їх кишені. Нині ж для споживача немає жодного стимулу економно споживати газ”, — зазначив Артем Компан.

Він додав, що відсутність відповідальності споживачів у разі накопичення боргів за газ не стимулює їх платити за блакитне паливо навіть “соціальну” ціну.

“Крім того, що вартість газу у нас у 5 разів нижча за ринкову, в умовах війни багато споживачів навіть ці кошти не хочуть сплачувати. Тим більше жодних штрафів чи санкцій для них немає. На жаль, на цю тенденцію також негативно впливають і популістичні заяви деяких мерів та керівників військових адміністрацій, які прямо чи опосередковано заявляють, що платити за комунальні послуги під час війни не обовʼязково”, — додав очільник Асоціації.

В той самий час, уточнив Артем Компан, бізнес-клієнти, які купують газ за реальними ринковими цінами, переймаються питанням економії.

“Ціна газу, яка наразі є на ринку, для багатьох непідйомна, саме тому бізнес для опалення та виробництва починає все частіше користуватися альтернативними видами палива. Все більше компаній цікавляться біометаном та різними міксованими енерготехнологіями”, — розповідає Артем Компан.

За словами експерта, спонукати економію можна за допомогою двох чинників — відкритого ринку газу та через системні програми з надання кредитів і грантів від держави. Особливо такі проєкти важливі для бюджетних установ, які наразі також замислюються щодо модернізації своєї енергоефективності за допомогою програм державно-приватного партнерства.

“Лише заміна двох із половиною мільйонів старих радянських котлів, частка яких в державі становить близько 40%, допоможе зекономити щонайменше 10-15% від річного споживання газу для опалення”, — впевнений голова правління Асоціації.