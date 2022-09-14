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Депутати Черкаської міської ради висловили підтримку голові Черкаської ОВА Ігорю Табурцю. Відповідний лист вони підписали і направили голові Верховної Ради України та Президенту України. Текст листа розміщено на офіційному сайті ЧМР, пише vikka.ua

Під листом підписалися 29 депутатів (при загальній кількості міської ради 42). Переважно це народні обранці від фракцій «За Майбутнє», Європейська солідарність, Батьківщина, Голос, ВО «Черкащани», Слуга Народу.

Черкассы

Черкассы

Вони висловлюють свою підтримку керівнику Черкаської області Ігорю Табурцю та звертаються до вищого керівництва держави із проханням дати належну оцінку діям народного депутата України Віталія Войцехівського, які мають на меті дискредитувати Ігоря Табурця.

Нагадаємо, що минулого тижня депутат Верховної ради від 197 виборчого округу Віталій Войцехівський виступив із листоп-зверненням, де звинувачував гоову Черкаської ОВА Табурця у тиску на місцеве самоврядування та бізнес, створення інформаційного вакууму та небажання співпрацювати із громадськістю.

Перед тим депутат Верховної ради від Уманщини Антон Яценко звинуватив Табурця в отриманні хабарів та тиску на бізнес-структури. На що голова Черкаської ОВА звернувся до суду про захист честі та гідності.

Учора міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у своєму відеозверненні до двох нардепів запитав їх, мовляв де вони були, коли почалася війна? І запропонував не вирішувати питання нападками, а обєднатися заради перемоги.
ForUm

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