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Во время официального визита Президента Владимира Зеленского и команды ОП в освобождённый от оккупантов город Изюм Харьковской области произошёл скандал. Об этом сообщают блогеры в социальных сетях. 

«В тот момент, когда ВСЕ, Главнокомандующий и наши бравые бойцы ВСУ, в едином патриотическом порыве пели украинский гимн, положа руку на сердце, замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко делал «патриотичное» селфи для своих социальных сетей. 

Тимошенко

Тимошенко проявил неуважение к своей же делегации, а больше всего – к воинам и защитникам, которые ценой своей жизни освобождали территории Харьковской области от оккупантов. 

Весьма оригинально Кирилл Тимошенко «почтил память» украинских героев-воинов, а также мирных людей, которых убил оккупант», - написала блогер Анастасия Азарова и опубликовала соответствующий фотофакт. 

Напомним, что в Изюме из-за оккупации россиянами погибли тысяча мирных жителей, а 80% инфраструктуры города – разрушены. 

10 сентября благодаря ВСУ над Изюмом снова установили желто-голубой флаг Украины.
ForUm

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