Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило про підготовку законопроєкту про деокуповані території.

"Координаційний штаб з питань деокупованих територій розробляє проєкт спеціального закону", - передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, проєкт закону про деокуповані території визначить законодавчу рамку для першочергових дій з відновлення життєдіяльності. Зокрема, мова йде про особливості роботи військових адміністрацій, і питання відновлення обігу гривні та казначейського обслуговування, початок роботи закладів та установ.