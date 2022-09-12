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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило про підготовку законопроєкту про деокуповані території.

"Координаційний штаб з питань деокупованих територій розробляє проєкт спеціального закону", - передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, проєкт закону про деокуповані території визначить законодавчу рамку для першочергових дій з відновлення життєдіяльності. Зокрема, мова йде про особливості роботи військових адміністрацій, і питання відновлення обігу гривні та казначейського обслуговування, початок роботи закладів та установ.
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