Американці можуть відчути стрибок цін на газ взимку, коли Європейський Союз значно скоротить купівлю російської нафти, додавши, що запропоноване Заходом обмеження ціни на експорт російської нафти розроблено, щоб утримати ціни під контролем.

Про це у неділю заявила Міністр фінансів США Джанет Єллен, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

«Це ризик, і це ризик, над яким ми працюємо над обмеженням ціни», — сказала Єллен.

За її словами, можливе підвищення цін може відбутися через те, що ЄС «здебільшого перестане купувати російську нафту» і введе заборону на послуги, які дозволяють росії транспортувати нафту танкерами.

План обмеження цін, узгоджений заможними країнами Великої сімки, вимагає від країн-учасниць відмовити в страхуванні, фінансах, посередницьких, навігаційних та інших послугах для нафтових вантажів, ціна яких перевищує максимальну ціну на нафту та нафтопродукти, яка ще не визначена.

Єллен сказала, що обмеження ціни спрямоване на зниження доходів, які рф могла б використати для ведення війни в Україні, зберігаючи при цьому поставки російської нафти, щоб утримати глобальні ціни.