Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що після нищівних поразок росіян і контрнаступу ЗСУ вчергове змінено командування західного угруповання Збройних сил РФ.

"Керівний склад західного угруповання ЗС РФ відсторонено від командування. Причина такого рішення – нищівні поразки, отримані у результаті наступу українських Сил оборони, - йдеться в повідомленні. - 3 метою відновлення "стійкості управління" угруповання, його очолить командувач угруповання військ "Центр" генерал-лейтенант Олександр Лапін, разом зі своїм штабом. На даний час оперативний склад УВ "Центр" перемістився з Луганська до командного пункту західного угруповання".

За даними ГУР, кадрове рішення щодо подальшого проходження служби колишнім керівником західного угруповання, генерал-лейтенантом Романом Бердніковим перебуває на розгляді.

Він був призначений на посаду командувача західного ВО 26 серпня 2022 року, на якій замінив генерал-лейтенанта Сичевого.