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Зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил Збройних сил України 8 вересня знищив ще один ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" і шість безпілотників РФ. Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, за добу 8 вересня на різних напрямках зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил збито шість ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, близько 13:30, на Донеччині зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил знищив російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

 
ForUm

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