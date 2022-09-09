Зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил Збройних сил України 8 вересня знищив ще один ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" і шість безпілотників РФ. Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, за добу 8 вересня на різних напрямках зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил збито шість ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, близько 13:30, на Донеччині зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил знищив російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".