Загальна площа території, поверненої під контроль України на харківському та південнобузькому напрямках, становить понад 700 кв. км, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

"Угруповання сил оборони продовжує ведення активних дій і на херсонському напрямку. Відбуваються бої з метою покращення становища по лінії фронту. Противник частково деморалізований, однак продовжує чинити опір. Загалом наші підрозділи на окремих напрямках просунулися вглиб оборони противника від 2 до кількох десятків кілометрів. Звільнено низку населених пунктів. Загальна площа території, поверненої під контроль України на харківському та південнобузькому напрямках, становить понад 700 кв. км", - сказав Громов на брифінгу в Military media center у четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у рамках проведення оборонної операції на харківському напрямку з метою відновлення втрачених територій від початку тижня ЗСУ у взаємодії з підрозділами Національної гвардії та іншими силовими структурами ведуть активні дії на визначених напрямках.

"Наразі військові частини вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км... Під час ведення активних дій на харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів", - наголосив Громов.

Він зазначив, що на краматорському напрямку підрозділи ЗСУ просунулися вглиб до 2 км, під час ведення наступальних дій на слов'янському напрямку ЗСУ просунулися вглиб до 3 км і звільнили населений пункт Озерне.