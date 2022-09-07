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У Балаклії жителів закликали дотримуватися режиму інформаційної тиші щодо звільнення територій громади чи дій українських військових.

Про це йдеться на сайті міської ради Балаклії.

"Є інформація про звільнення деяких населених пунктів Балаклійської громади. Чекаємо офіційного підтвердження. Розуміємо емоції кожного зараз, проте намагаймося дотримуватися режиму інформаційної тиші. Не поширюйте інформацію про військові операції до офіційних заяв Збройних сил України чи Міністерства оборони. Також просимо не поширювати інформацію про пересування українських військ", - наголосили у міськраді, повідомляють "Українські новини".

Крім того, інформацію щодо геолокації й переміщення окупантів та ворожої техніки місцевих просять повідомляти до чат-боту Е-Ворог або писати безпосередньо до органів влади громади. Інформацію щодо колаборантів та зрадників, для подальшого притягнення до відповідальності слід також повідомляти до чат-боту або у повідомлення міськраді.
ForUm

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