Віталій Боднар, який заблокував 300 тис. російських користувачів на криптобіржі BTC-Alpha, оголосив про запуск нової компанії. За його словами, це рішення назріло ще до початку війни.

«Я запускаю нову організацію, спочатку ліцензовану. Не секрет, що я вмію працювати із криптою, і це буде криптобіржа. Але чому я не просто роблю ребрендинг, а запуск ще однієї компанії? Для того, щоб уникнути дитячих хвороб, які були у BTC-Alpha. Починаючи з доменного імені, яке складне та незрозуміле, закінчуючи документами, які потрібні для інвестбанків. Ми розраховуємо дуже швидко і серйозно масштабуватися», – розповів Віталій Боднар.

“Ми хочемо збудувати хмарочос у світі криптовалют”

В Україні крипторозробника знає вузьке коло людей, оскільки попередній проект Віталія – криптобіржа BTC-Alpha, – працювала на міжнародному ринку. Наразі BTC-Alpha переходить в управління новому СЕО, а Віталій має намір зі старту нової біржі ALP.COM захопити ринок України, а потім масштабуватись на ринок Європи та інших країн. Ліцензія, яку вже отримала компанія Боднара, дозволяє працювати із 80 країнами Європи та світу, де криптовалюти регулюються законами, пишу "УНН".

«Після досягнення певних результатів ми працюватимемо над отриманням американської ліцензії», – розповідає Боднар. На його думку, зараз у всьому світі назріває друга хвиля інтересу до криптобізнесу після 2018 року, але на відміну від першої, окрім загального інтересу, почалися спроби врегулювати цей ринок.

«Я за те, щоб були зрозумілі правила, як можна і як не можна. Коли будуть чіткі правила, буде зрозуміло, які податки за що платитимуть, тоді простіше буде працювати з банками. Коли це станеться, на плаву залишаться лише гіганти, маленькі платформи зникнуть, тому нам потрібно швидко і агресивно рости», – ділиться планами Віталій.

На новій криптобіржі ALP.COM команда розробників змінила підхід до роботи з клієнтами – суттєво прискорила ядро ​​та обробку транзакцій, додала новий функціонал, який буде виключно на ALP.COM.

Старт з України, мільйон для ЗСУ

Віталій Боднар народився та виріс у Вінницькій області. Частина його команди живе та працює в Україні. Тому рішення розпочати з України виглядає логічним. Але замість того, щоб витратити гроші на класичну рекламну кампанію, Боднар вирішив підтримати українців та Збройні сили країни.

У прямому розумінні ALP.COM роздаватиме гроші за реєстрацію – 150 грн. Акція розрахована лише на громадян України. Щоб отримати кошти, потрібно буде верифікуватися. Після цього буде нараховано 150 грн на рахунок акаунта.

Акція не обмежена за часом і триватиме доти, доки біржа не роздасть 1 млн грн. За кожного запрошеного користувача можна отримати 25 грн. Користувач, який отримав ці кошти, розпоряджається ними так, як вважає за потрібне – він може залишити їх собі або перевести на потреби ЗСУ.

«Ми хотіли б, щоб максимальну кількість коштів було переведено на ЗСУ. Це можна буде зробити як через нас, так і вивести на карту і задонатити. Це особисте рішення кожного користувача. Вірю в українців», – розповів Віталій Боднар.

Команда криптобіржі не приховує – їхня мета зробити рекламу. Але щоб допомогти комусь, потрібно спочатку допомогти собі.

«Це реклама, але ми хочемо просто віддати гроші рекламним майданчикам. Якщо є можливість, потрібно зробити старт корисним суспільству. Адже багато хто хоче допомогти ЗСУ, а грошей немає. Ось реальна нагода зробити це. Причетність кожного до чогось великого – це чудово».

Акція проходитиме прозоро, запевняють розробники. Усі донати будуть показані на окремій сторінці.

До речі, виведення гривні з платформи на гривневу картку можливе під 0% комісії.

Погнали реєструватися – допоможемо ЗСУ разом!