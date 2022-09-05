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На тлі повної зупинки постачання газу "Північним потоком-1" біржові ціни на газ у Європі на відкритті торгів у понеділок перевищили 2800 доларів за тисячу кубометрів, показавши зростання на понад 30%.

Про це свідчать дані біржі ICE.

Так, вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах зросла до €279 за 1 МВтч ($2853 за 1 тис. куб. м).

Водночас у п'ятницю, 2 вересня, торги закрилися на рівні $2213 за 1000 кубометрів, пише "Економічна правда".

Зростання цін почалося на тлі повної зупинки постачання газу "Північним потоком".

2 вересня у російському "Газпромі" заявили, що у ході проведення регламентних робіт на агрегаті на станції "Портова" виявили витік оливи і до усунення проблеми газогін буде повністю зупинено.

При цьому компанія Siemens Energy не бачить технічних причин, про котрі заявив "Газпром", для зупинки "Північного потоку"на невизначений термін. 
ForUm

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