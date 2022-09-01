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Контактные линзы — это настоящее спасение для тех, кто имеет дефекты рефракции, но хочет видеть все четко и не хочет испытывать какие-либо ограничения в восприятии окружающей среды. Даже люди со сложным рецептом и большой разницей между диоптриями на глазах могут подобрать линзы с нужными параметрами и наслаждаться хорошим зрением.

Следует отметить, что выбор контактных линз — это не всегда легко, ведь ассортимент велик, а линзы различаются между собой целым рядом характеристик. Поскольку контактные линзы считаются средством медицинского назначения, с их выбором вам, прежде всего, должен помочь врач-офтальмолог — после обследования он должен выписать рецепт, где укажет все необходимые параметры линз. Чтобы иметь возможность самостоятельно оценить, подходят ли вам те или иные линзы, нужно четко понимать, чем они отличаются и что означают характеристики линз.

Режим замены

Главный признак, по которому линзы делятся на несколько типов — режим замены. Режим замены указывает на максимальный срок, в течение которого можно использовать одну пару линз. По режиму замены выделяют:

  • однодневные линзы — новая пара одевается ежедневно;
  • лунные линзы — новая пара одевается ежемесячно;
  • квартальные линзы на 3 месяца;
  • традиционные линзы на 6 и более месяцев.

Новичкам, которые только привыкают к ношению линз, обычно рекомендуют начинать с однодневок, а уже потом переходить к месячным или квартальным линзам.

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Режим ношения

Еще одна, не менее важная характеристика, указывающая на максимальный срок, в течение которого линзы можно носить не снимая. По режиму ношения выделяют следующие типы линз:

  • для дневного ношения (DW) — снимаются на ночь;
  • для гибкого ношения (FW) — линзы разрешается не снимать 1-2 суток;
  • для пролонгированного ношения (EW) — линзы можно носить непрерывно до 7 суток.

Для повседневного использования прекрасно подойдут линзы дневного режима. А вот для путешествий или других обстоятельств, когда нет возможности ежедневно снимать/одевать линзы, лучше выбрать пролонгированный или гибкий режимы.

Крайне важно не перенашивать линзы и своевременно их снимать, ведь из-за перенашивания может возникать покраснение, аллергия, воспаление глаз.

Кислородопроницаемость и содержание влаги

Это главные характеристики, определяющие комфорт контактных линз в ношении. Кислородопроницаемость (DK/t) — это процентный показатель кислорода, который способна пропустить линза. Кислород жизненно необходим для нормального функционирования роговицы, а его дефицит может вызвать зрительный дискомфорт, боль и различные глазные заболевания. Роговица впитывает кислород прямо из воздуха, так что если линза имеет низкую кислородопроницаемость, она будет мешать этому. Следует запомнить: чем выше кислородопроницаемость, тем лучше для здоровья глаз!

Влагосодержание – это процентный показатель, указывающий на содержание воды в линзе. Тоже достаточно важная характеристика. Линза с хорошим содержанием воды поддерживает надлежащий уровень увлажнения глаза, не пересушивает его, не вызывает дискомфорта. Советуем выбирать контактные линзы с влагосодержанием до 50%, ведь именно такой показатель считается самым оптимальным.

 
 
 
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