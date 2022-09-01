Контактные линзы — это настоящее спасение для тех, кто имеет дефекты рефракции, но хочет видеть все четко и не хочет испытывать какие-либо ограничения в восприятии окружающей среды. Даже люди со сложным рецептом и большой разницей между диоптриями на глазах могут подобрать линзы с нужными параметрами и наслаждаться хорошим зрением.
Следует отметить, что выбор контактных линз — это не всегда легко, ведь ассортимент велик, а линзы различаются между собой целым рядом характеристик. Поскольку контактные линзы считаются средством медицинского назначения, с их выбором вам, прежде всего, должен помочь врач-офтальмолог — после обследования он должен выписать рецепт, где укажет все необходимые параметры линз. Чтобы иметь возможность самостоятельно оценить, подходят ли вам те или иные линзы, нужно четко понимать, чем они отличаются и что означают характеристики линз.
Режим замены
Главный признак, по которому линзы делятся на несколько типов — режим замены. Режим замены указывает на максимальный срок, в течение которого можно использовать одну пару линз. По режиму замены выделяют:
- однодневные линзы — новая пара одевается ежедневно;
- лунные линзы — новая пара одевается ежемесячно;
- квартальные линзы на 3 месяца;
- традиционные линзы на 6 и более месяцев.
Новичкам, которые только привыкают к ношению линз, обычно рекомендуют начинать с однодневок, а уже потом переходить к месячным или квартальным линзам.
Режим ношения
Еще одна, не менее важная характеристика, указывающая на максимальный срок, в течение которого линзы можно носить не снимая. По режиму ношения выделяют следующие типы линз:
- для дневного ношения (DW) — снимаются на ночь;
- для гибкого ношения (FW) — линзы разрешается не снимать 1-2 суток;
- для пролонгированного ношения (EW) — линзы можно носить непрерывно до 7 суток.
Для повседневного использования прекрасно подойдут линзы дневного режима. А вот для путешествий или других обстоятельств, когда нет возможности ежедневно снимать/одевать линзы, лучше выбрать пролонгированный или гибкий режимы.
Крайне важно не перенашивать линзы и своевременно их снимать, ведь из-за перенашивания может возникать покраснение, аллергия, воспаление глаз.
Кислородопроницаемость и содержание влаги
Это главные характеристики, определяющие комфорт контактных линз в ношении. Кислородопроницаемость (DK/t) — это процентный показатель кислорода, который способна пропустить линза. Кислород жизненно необходим для нормального функционирования роговицы, а его дефицит может вызвать зрительный дискомфорт, боль и различные глазные заболевания. Роговица впитывает кислород прямо из воздуха, так что если линза имеет низкую кислородопроницаемость, она будет мешать этому. Следует запомнить: чем выше кислородопроницаемость, тем лучше для здоровья глаз!
Влагосодержание – это процентный показатель, указывающий на содержание воды в линзе. Тоже достаточно важная характеристика. Линза с хорошим содержанием воды поддерживает надлежащий уровень увлажнения глаза, не пересушивает его, не вызывает дискомфорта. Советуем выбирать контактные линзы с влагосодержанием до 50%, ведь именно такой показатель считается самым оптимальным.
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