CEO фінтех фонду N1 Нікіта Ізмайлов розповів, що компанія профінансувала рішення TRANSENIX із використанням технології Tap to Phone на півмільйона доларів. Стартап отримав ліцензію від Visa та MasterCard і це знаменна подія в локальному фінтеху, бо це єдина українська команда, яка змогла отримати таку сертифікацію.

У всій Європі лише 5 команд можуть похвалитися отриманням сертифікату від Visa та MasterCard. Це швидке, гнучке та багатофункціональне рішення для масштабування середнього, малого та мікро бізнесів.

Отримання ліцензії такого рівня дозволяє говорити про високі стандарти компанії та потенціал українського ПЗ та всієї сфери фінтех загалом.

Tap to Phone від TRANSENIX: як працює технологія і що це дасть

Нове рішення від TRANSENIX дозволяє використовувати сучасні планшети або смартфони як платіжні термінали, які прийматимуть оплату від покупців безконтактним способом. Розплачуватися можна буде за допомогою як фізичних карток, так і електронних гаманців. Додаткова перевага в тому, що рішення ідеально підійде невеликим закладам: кав'ярням, булочним, роздрібним точкам продажу товарів або послуг.

Переваги в наступному:

можна значно скоротити черги клієнтів та швидше розплачуватися за покупки в магазинах;

система може бути встановлена у транспорті, щоб уникнути встановлення валідаторів або класичних квитків;

клієнтам не потрібно встановлювати додаткові програми на смартфон – розплачуватися можна як із звичайним терміналом.

Щоб сплатити покупку, потрібно виконати простий алгоритм:

Продавець вводить у додатку суму. Клієнт прикладає звичайну пластикову картку або свій смартфон з NFC до телефону продавця з технологією Tap to Phone. Переказ відбувається обробкою банком екваєром і після цього з'являється в останніх повідомленнях з результатом транзакції.

Якщо все пройшло успішно і оплата була списана, продавець може відправити клієнту електронний чек. Використовувати для цього можна як месенджер, так і електронну пошту або QR-код для скачування та перегляду. Ось відео процесу роботи технології, щоб краще спіймати її суть.

Особливості та перспективи використання технології Tap to Phone у світі

Як приклад можна згадати досвід Японії щодо впровадження безконтактної оплати. Спочатку було ухвалено рішення замінити валідатори у громадському транспорті, щоб фізичний контакт став не обов'язковою частиною отримання квитка. Іноземні карти з EMV стають все популярнішими і технологія Tap to Phone набула популярності особливо в туристичних містах та провінціях. Ви можете оплатити в будь-якому місці своєю іноземною кредитною карткою в місцях, де наклеєний напис EMV.

У Японії ви також можете вибрати спосіб оплати або використовувати Visa Touch. Здебільшого такими методами почали користуватися продавці ласощів та сувенірів на берегах. Надалі технологія почала підтримуватись з іноземною підтримкою Visa та меншою мірою MasterCard.

Подібні рішення на західному чи азіатському ринках значно відрізняються від TRANSENIX. Вся справа у можливості буквально за один клік масштабувати свій бізнес-проект та розширити кількість підлеглих терміналів. Аналогічно з цим є кілька додаткових переваг:

можливість використовувати зрозумілий інтерфейс та дизайн;

власник має функціонал для відстеження аналітики та статистики щодо торгових агентів, щоб моніторити та контролювати свої результати;

можна використовувати чат-боти для створення гілки швидких відповідей на популярні запитання клієнтів.

Ви також зможете відстежувати транзакції та мати їхню історію для клієнтів. Інтегрування системи в інші екосистеми теж можливе, завдяки чому рішення є зручним для всіх гілок бізнесу. Саме це й зачепило Нікіту Ізмайлова, який зміг розглянути потенціал та запропонувати своєчасне фінансування проекту.

Це зручне, дешеве та гнучке рішення, яке може повністю замінити собою класичні термінали. Після успішного виходу на локальний ринок очікується додаткова підтримка команди фонду N1 для масштабування проекту на західні ринки.