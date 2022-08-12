також у роздiлiПолiтика
Украина требует полного выведения российских войск с территории Запорожской АЭС 23
Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму 25
Обов'язкова евакуація може бути поширена ще на низку областей 71
Президент України вимагає реакції світу на удари по Запорізький АЕС 31
Американці кажуть, що Росія намагається сфабрикувати докази по Оленівці 37
В ЗСУ впевнені, що на Київ російська армія вже не пройде 30
Зеленський визнав, що в районі Пісків відбувається пекло 78
Американський Інститут вивчення війни: відповідальність за вбивство 53 військовополонених в Оленівці лежить на Росії 77
Розпочалась обов'язкова евакуація мешканців Донецької області 93
В Кривому Розі оголошено полювання на колаборантів 36
ГУР: У Криму починають розуміти реальну загрозу війни 53
Зеленський: Стратегічно Росія у цій війні не має шансів 17
Вбивство Ноздровської: родичі правозахисниці заявили про причетність до злочину нардепа Яценка 97
Посли G7 та Туреччини прибули в Одесу: очікують відновлення експорту зерна 35
Кулеба: Україні не час погоджуватись на невигідні пропозиції припинення вогню 57
ISW: Російські окупанти здатні провести лише дві наступальні операції 28
В Україні призначили нового Генпрокурора 39
США попередили Росію про жорстку відповідь на анексію українських територій 74

Україна отримала нові реактивні системи залпового вогню M270 від Великої Британії.

Про це міністр оборони Олексій Резніков написав у своєму Twitter.

"Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! В Україну прибули нові РСЗВ M270. Дякую міністру оборони Бену Уоллесу та всьому британському народу! Ваша підтримка є дивовижною і такою важливою для України. Наша українська армія вміло використовуватиме це "поповнення" на полі бою", - написав він.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

51