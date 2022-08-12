Україна отримала нові реактивні системи залпового вогню M270 від Великої Британії.

Про це міністр оборони Олексій Резніков написав у своєму Twitter.

"Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! В Україну прибули нові РСЗВ M270. Дякую міністру оборони Бену Уоллесу та всьому британському народу! Ваша підтримка є дивовижною і такою важливою для України. Наша українська армія вміло використовуватиме це "поповнення" на полі бою", - написав він.