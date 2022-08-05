Февраль 2019 года стал месяцем великой потери в мире моды. Ушел из жизни маэстро Karl Lagerfeld – главный дизайнер Chanel, Fendi и своего бренда. Как один модельер мог параллельно создавать успешные линейки сразу для 3 брендов – загадка для многих. Очевидно одно, любое начинание мастера было обречено на успех.
Путь маэстро
Бренд Karl Lagerfeld создан в 1984-ом. До этого мастер уже год работал в Chanel. Через время торговая марка была переименована в Lagerfeld Gallery и продана Томми Хилфигеру. Условием сделки стало требование сохранить за маэстро должность креативного директора и выпускать одежду под уже созданным брендом. В 2000-ом на Неделе моды в Париже на суд зрителей представлена первая «женская» коллекция. Это встряхнуло мир моды, ведь прежде бренд выпускал лишь мужскую одежду.
В 2006-м бренду вернули название Karl Lagerfeld, посчитав, что в имени мастера заложена часть успеха продукции Karl Lagerfeld в Украине, Европе, Азии и по всему миру. Одновременно расширяются границы деятельности. Теперь уже женские линейки выпускаются регулярно, одновременно с мужскими коллекциями.
В 2011 году Дизайнерский дом выпускает коллекцию часов Karl Zip. В 2012 вышла коллекция женской одежды в черно-серебряно-белом исполнении. Изюминкой линейки стали солнцезащитные очки и кожаные перчатки.
Уже в следующем году Модный дом выпускает коллекцию аксессуаров в монотонном исполнении. Ее маэстро посвятил любимой кошке – постоянной спутнице. На все изделия – сумки, перчатки, шарфы – было нанесено изображение кошачьей мордочки «носика с усами». Некоторые вещи были выполнены в форме домашнего любимца.
Совместные проекты
Karl Lagerfeld интересовался творчеством коллег и нередко выпускал совместные коллекции. Одна из них была создана в творческом союзе с моделью Кайей Гербер. Результатом объединения стали яркие красные оттенки в привычных черном и белом тонах. В линейку вошли молодежные модели – удлиненные худи и толстовки, косухи и перчатки, лосины из кожи, футболки, аксессуары.
Яркими и даже дерзкими были линейки, выпущенные в союзах с Тиффани Купер, «Modelco», Карой Делевинь, «Dragon» и другими игроками модной индустрии. Если в собственных коллекциях маэстро придерживался определенных правил, то в совместных сериях ограничения опускались.
Что дальше?
Уход из жизни такой величины как Карл Лагерфельд называют концом определенной эпохи в мире моды. Что будет с персональным брендом мастера – неизвестно. Ясно лишь, что продолжить дело великого модельера будет очень сложно, так как созданный им мир был, по сути, им самим.
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