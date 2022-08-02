Одна из самых популярных силовых установок, которая пользуется популярностью в быту, бизнесе, государственных учреждениях и т.д., - бензиновый генератор Konner&Sohnen. Это отличное решение, если наблюдаются постоянные перебои с электричеством. Он имеет компактные размеры и достаточно интересный дизайн. Такая электростанция может обеспечить энергией помещение в течение длительного времени. Характеризуется агрегат привлекательной ценой, низким уровнем шума и высокой производительностью. Чтобы задача выбора была для вас несложной, мы создали рейтинг ТОП-5 лучших бензиновых генераторов немецкого бренда Konner&Sohnen. В него входят самые популярные модели для дома, пользующиеся широким спросом у населения и бизнеса, и имеющие различные технические параметры.

1. Генератор бензиновый Konner&Sohnen BASIC KSB 3500 С

Мощная бюджетная модель генератора. Является представителем линейного ряда "Basic" созданный на базе фирменных двигателей KSB. Предназначен для резервного электроснабжения жилых и коммерческих объектов, деятельности мобильных бригад и дорожных служб.

Плюсы:

Удобная эргономичная панель управления, не требующая специальных навыков, позволяет легко контролировать работу генераторной установки;

Может работать в режиме экономия, позволяющий использовать агрегат на низкой скорости и снизить расход топлива до 50%;

Высокая допустимая нагрузка благодаря использованию высокопроводящей медной обмотке;

Блок интеллектуального контроля качества тока (AVR) и автоматические выключатели обеспечивают безопасность для вас и вашего оборудования.

Минусы:

Не для продолжительной работы.

2. Бензиновый генератор Konner&Sohnen KS 3000

Однофазный бензогенератор оснащенный 4-тактным двигателем с воздушным охлаждением. Конструкция генератора позволяет использовать его как постоянный и резервный источник автономного энергоснабжения. Является отличным выбором для небольшого дома, гаража или мастерской.

Плюсы:

Надежный двигатель от Konner&Sohnen с медной обмоткой обеспечивает безотказную и долговечную работу при максимальной нагрузке;

Функция E-start запускает электростанцию без физических усилий;

Большой объем бензобака позволит бесперебойно работать с устройством. Бак оборудован указателем уровня топлива;

Панель управления со светодиодным индикатором для мониторинга рабочего времени, частоты и напряжения.

Минусы:

Нет электростартера.

3. Инверторный генератор Konner&Sohnen KSB 40i S

Отличается презентабельным внешним видом и ярким дизайном. Предназначен для стабильного электроснабжения строительных площадок или небольших промышленных объектов. Кроме того, это отличный выбор для загородного дома, рыбалки или охоты. Обеспечивает наиболее стабильную частоту 50 Гц и напряжение 230В.

Плюсы:

Встроенный инверторный модуль с микропроцессорным управлением управляет техническими процессами генератора и вырабатывает синусоидальное напряжение 230В 50Гц;

Экономный режим, снижающий расход топлива до 50%, кнопкой Reset для перезапуска системы мониторинга и восстановления напряжения;

Звукоизолированный корпус и высокое качество изготовления этой модели Powerstation обеспечивают низкий уровень шума;

Оснащен колесами и ручками для удобства обращения.

Минусы:

Нет электростартера.

4. Бензиновый генератор Konner&Sohnen KS 7000E

Является профессиональным оборудованием с надежным и экономичным фирменным двигателем. Подходит и для бытового использования, и для ремонтных или строительных площадок. Оснащен эргономичной панелью управления, с помощью которой пользователь с легкостью сможет контролировать все рабочие показатели.

Плюсы:

Двигатель выдерживает многочасовую нагрузку без перерыва;

Приборная панель отображает расход топлива, масла и отработанные часы;

Металлический каркас с антикоррозийной поверхностью и прорезиненными элементами снижает шум.

Минусы:

Не хватает колес для транспортировки.

5. Бензиновый генератор Konner&Sohnen KS 10000E-3 ATS

Трехфазная генераторная установка, предназначенная для подключения устройств, работающих на переменном токе. Характеризуется бензогенератор K&S высокими показателями износостойкости, надежности и экономичности. Он также обеспечивает отличную производительность и сбалансированную работу.

Плюсы:

Встроенный блок ATS (автоматический переключатель резерва) позволяет электростанции контролировать питание в сети;

Рабочая панель с функцией АВР имеет соответствующие клеммы для подключения 230В и 400В;

Мотор Konner&Sohnen легко запускается и имеет низкий уровень вибрации;

Функция электростарта позволяет легко запустить установку.

Минусы:

3 фазы, не всем подходит.

Если у вас есть загородный участок без постоянного снабжения электроэнергией, бензиновые электрогенераторы Konner&Sohnen станут отличным решением для обеспечения электроэнергией вашего дома. Выбирая эти немецкие электростанции, вы будете иметь стабильное напряжение и исключение неприятных инцидентов при отключении электроэнергии. Представленные в рейтинге лучшие модели характеризуются популярностью и востребованностью на рынке, имеют обоснованное соотношение качества и цены. Надеемся, что наш обзор будет вам полезен, и вы сможете выбрать агрегат, который будет оптимальным для эксплуатации в тех или иных условиях.