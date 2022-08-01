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Українські військові визволили 46 населених пунктів Херсонської області.

Як повідомив виконувач обов'язків Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, більша частина звільнених сіл на півночі області, яка межує із Дніпропетровською областю.

"І трохи на півдні - на кордоні з Миколаївською областю", - заявив Бутрій.

За його словами, на деокупованій території "є села, які практично зруйновані на 90% - вони і сьогодні перебувають під постійним обстрілом, населення в основному виїхало".

Бутрій констатував, що зараз ситуація на Херсонщині - критична.

"Щоб себе захистити, я рекомендую евакуюватися на більш безпечні території до звільнення області", - сказав голова регіону.
ForUm

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