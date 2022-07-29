Заклики до припинення вогню, які лунають у Європі та Америці, є абсолютно недоречними, зараз не час погоджуватися на невигідні пропозиції припинення вогню чи мирних угод, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Правда в тому, що Путін не зупиниться, поки не буде зупинений. Тому заклики до припинення вогню, які лунають у Європі та Америці, абсолютно недоречні. Зараз не час погоджуватися на невигідні пропозиції припинення вогню чи мирних угод. Натомість завдання полягає в тому, щоб завдати поразки Росії та позбавити її можливості знову нападати на будь-кого в осяжній перспективі. За умови подальшої тривкої та вчасної підтримки Україна готова та здатна це зробити", - написав Кулеба у статті для The New York Times.

Він наголосив, що Росія вдає, що готова до припинення вогню, пише "Інтерфакс-Україна".

"Двері до переговорів ніколи не закривалися", – заявив минулого тижня речник Кремля. Але нікому не варто обманюватися. Що б там не заявляли російські чиновники, пріоритетом Росії залишається війна. Вона і надалі прагне зруйнувати Україну та розколоти Захід. Вигляд Одеси, по якій за лічені години після підписання угоди про розблокування експорту зерна з південних портів України вдарили російські ракети, має розвіяти будь-яку наївність, якщо вона в когось ще залишилася", - зазначив Кулеба.

За його словами, для Володимира Путіна припинення вогню зараз лише дозволить його виснаженій армії вторгнення взяти перерву, щоб згодом продовжити агресію.

Глава МЗС зазначив, що нікому, окрім Росії, не була потрібна ця війна, і жодна інша країна не прагне миру так, як Україна.

"Але тривкий, надійний мир, — а не бомба уповільненої дії у вигляді замороженого конфлікту, — можливий лише після того, як Росія зазнає нищівної поразки на полі бою. Тому Україна має перемогти. Лише тоді Путін шукатиме миру, а не війни", - наголосив Кулеба.

Міністр додав, що Україна, США та європейські союзники мають говорити з Путіним зрозумілою йому мовою - мовою сили.

"З практичної точки зору це означає військове посилення України, пришвидшення постачання сучасної артилерії та броньованих машин, а також економічну підтримку, зокрема додаткову фінансову допомогу. Санкції мають посилюватися, бити по російському експорту, блокувати російські банки та обмежувати доступ Росії до морських транспортних перевезень. Хто би не придирався до ціни таких кроків, альтернатива — більш знахабнілий Путін — набагато гірша", - зазначив Кулеба.