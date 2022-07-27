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Унаслідок російських ранкових обстрілів у Миколаєві пошкоджено майже десять багатоповерхових будинків, торговельні павільйони в одному з ринків та дачні будинки, загиблих та поранених немає, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"У результаті сьогоднішніх обстрілів пошкоджень зазнали близько десяти багатоповерхових будинків. У них частково вибиті вікна, побиті балкони. Наразі працівники адміністрації району та департаменту ЖКГ оглядають пошкодження. Усім, кому необхідно, буде видана плівка та ОСБ-плити", - написав він у телеграм-каналі, пише "Інтерфакс-Україна".

Пошкоджено також торговельні павільйони в одному з ринків та дачні будинки.

За даними обласної військової адміністрації, сьогодні вранці близько 6:20 російські снаряди влучили у промислову зону та ремонтне підприємство.

"Загиблих чи поранених внаслідок обстрілів немає", - повідомив Сєнкевич. 
ForUm

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