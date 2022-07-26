Країни Євросоюзу погодили надзвичайний план щодо скорочення споживання газу.

"Держави-члени ЄС погодили екстрений план зі скорочення споживання газу блоком, щоб пом'якшити наслідки потенційної повної зупинки постачання російського газу", - йдеться у повідомленні агентства dpa.

Очікується, що сьогодні цей план буде затверджено на спеціальній зустрічі міністрів енергетики країн ЄС у Брюсселі.

У проекті пропонується добровільна мета для країн щодо зниження споживання газу на 15% протягом наступних восьми місяців, яка може стати юридично обов'язковою у разі надзвичайної ситуації, пише "Кореспондент".

Нагадаємо, у понеділок російський Газпром оголосив, що з 27 липня скоротить постачання газу Північним потоком-1 до 33 млн кубометрів на добу. Таким чином, газопровід працюватиме лише на 20% від загальної потужності.

До цього компанія заявила, що "має питання" до канадських документів щодо турбіни Siemens для ПП-1.

У свою чергу компанія Siemens Energy не бачить зв'язку між ситуацією з турбіною та скороченням постачання газу Північним потоком-1.