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У Харкові росіяни вночі обстріляли частину міста неподалік від центру.

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, "прилетіло до однієї з частин Харкова, що ближче до центру".

За його словами, традиційно потрапляння поряд із будівлею, яка до військової інфраструктури не має жодного стосунку.

Терехов зазначив, що поки що інформації про жертв і потерпілих немає.

Крім того, під час повітряної тривоги на світанку 26 липня у місті Миколаїв пролунали потужні вибухи.

Про це повідомив голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

 
ForUm

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