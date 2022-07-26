У Харкові росіяни вночі обстріляли частину міста неподалік від центру.
Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, "прилетіло до однієї з частин Харкова, що ближче до центру".
За його словами, традиційно потрапляння поряд із будівлею, яка до військової інфраструктури не має жодного стосунку.
Терехов зазначив, що поки що інформації про жертв і потерпілих немає.
Крім того, під час повітряної тривоги на світанку 26 липня у місті Миколаїв пролунали потужні вибухи.
Про це повідомив голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
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