Місяць тому публікувалось OSINT-дослідження про те, як російський букмекер 1XBet під час війни отримав ліцензію на діяльність в Україні, і хто просував інтереси росіян. Дослідження спровокувало значний резонанс в українському медіапросторі та зацікавило журналістів з Польщі, Литви та Британії. Бюро економічної безпеки України розпочало перевірку операторів грального бізнесу на предмет звʼязків з РФ, а державний регулятор ринку азартних ігор КРАІЛ розпустив свою Експертну раду. Але на ліцензію російського букмекера в Україні це все досі ніяк не вплинуло. В новому дослідженні "IN" йдеться про те, як 1XBet працює в Росії і буде отримувати персональні дані українців.

Після першого розслідування деякі зацікавлені особистості заговорили про те, що нібито 1XBet зараз не працює в Росії і не має жодних стосунків з країною-агресором. От якщо б ці звʼязки були встановлені, то ліцензію було б варто відібрати. А сам бренд та повʼязані з ним люди і компанії мали б підпасти під санкції РНБО. Допоки ж таких доказів немає – це все «попытка бросить тень на рынок и реформу азартних игр в Украине». Саме так, в намаганні захистити 1XBet, написав на особистій сторінці в Facebook фігурант сайту «Миротворець» Борис Баум, якого довгий час називали сірим кардиналом українського ринку азартних ігор.

Після скандалу з 1XBet Баум був звільнений із КРАІЛ разом із усією консультативно-експертною радою, в якій був заступником голови. Але він ще залишається радником заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенко. Маємо надію, що і це не надовго. Бо 1XBet, інтереси якого він так яро захищає, продовжує вільно працювати в Росії зі згоди ФСБ. Тож лобіювання інтересів та видача ліцензії цьому бренду в Україні – злочин проти національної безпеки та спроба надати особисті дані українців ворогу. Це стає особливо важливим з погляду на те, що вже невдовзі 1XBet отримає доступ до цих самих даних.

Чому ми впевнені в тому, що 1XBet продовжує працювати на російському ринку? Приводимо низку аргументів на основі даних, отриманих із відкритих джерел.

1XBet – спонсор антиукраїнської пропаганди в РФ

21 червня 2022 року в програмі «Вечір» на YouTube каналі «Ходорковський LIVE» показали запис російського реп-батлу «140 BPM». На ньому виконавець «Тот Самий» під вивісками 1XBet та в оточенні жінок з аналогічною символікою зачитує під біт, як «в дєтском саду сідєл вааружонний батальйон Азова» і як нібито українці «бомбили старіков дєтєй і пох кого» на Донбасі, і так далі по всім тезам російської пропаганди.

Як свідчать записи в інших You-Tube каналах, запис програми відбувся 29 травня 2022 року. Основна цільова аудиторія подібних програм з поєднанням пропаганди та російського репу – російська молодь. А це відео слугує наочним доказом того, що контора 1XBet, яка отримала ліцензію на діяльність в Україні, зацікавлена в маркетингу на російському ринку, працює в Росії та надає росіянам площадки для антиукраїнської пропаганди.

1XBet – працює з більшістю російських банків та платіжних систем

Ще одне підтвердження присутності 1XBet в РФ – банківські операції. В Росії є телеграм канал Badbank, який спеціалізується на публікації зливів про банки, які займаються еквайрингом платежів казино. Опубліковану там інформацію досить легко перевірити за рахунок великої кількості платежів. При введенні в пошук запросу «1xbet» канал видає 79 публікацій. Остання з них датується 11 липня 2022 року і демонструє, що платежі для букмекера проводить сервіс «МТС-Деньги».

Серед інших еквайрів – Сбербанк Росії, Тінькофф, АльфаБанк, Qiwi та інші російські банки та платіжні системи.

Якщо 1XBet не працює в Росії, то як і навіщо він проводить платежі через російські банки? Відповідь на це питання очевидна – 1XBet працює в Росії. Це стосується як головної платформи 1XBet.com, так і нескінченної кількості її дзеркал та дочерніх сайтів.

1XBet та 1XCтавка – одна букмекерська контора. Аналіз програмного забезпечення

Під час підготовки попереднього дослідження ми багато спілкувалися зі спеціалістами у сфері азартних ігор. Єдине, в чому сходяться експерти на 100% – всі оператори з великою чуткістю підходять до розробки власного програмного забезпечення і оберігають його від копіювання. Код може показати, де працює оператор, хто автор гемблінгового чи беттінгового сайту, які бібліотеки використовуються в софті, а іноді можна виявити навіть партнерів оператора.

Волонтери з групи BraveUkraine провели масштабне порівняльне дослідженнягемблінгових сайтів та мобільних додатків та виклали результати на Github. Серед досліджуваних ресурсів присутні 1XBet та 1XCтавка. Останній офіційно працює в РФ та, нібито, немає жодного звʼязку із 1XBet та його власниками. Проте, код показує протилежне. У ході дослідження волонтери провели порівняння дизайну, технологічного стеку веб-сайтів, бекенду та мобільних додатків (Android, iOS).

Одразу кидається в очі візуальна подібність сайтів. Не тільки логотипів, а й головної сторінки, контенту та різних форм для користувачів. Та, окрім цього, у ресурсів повністю збігаються набор бібліотек та API-сервіси.

В мобільних додатках двох платформ на Android повністю збігається більше 10 тисяч файлів та набір використаних бібліотек в APK-файлах.

Додатки в iOS – візуально майже повністю ідентичні. Та ще й з однаковими фреймворками та бібліотеками.

Висновки цього аналізу вказують на практично повне співпадіння програмного забезпечення, вихідних даних для його розробки та технічної підтримки. А це означає, що 1XСтавка, навіть не приховуючи, використовує технології 1XBet.

Власники російського букмекеру Роман Сєміохін та Сергій Каршков в інтервʼю російському Forbes розповідали, що вся технічна робота з платформою ведеться на Кіпрі і керується особисто Сергієм Каршковим. Тож без його участі 1XCтавка не мала б існувати. Це в черговий раз вказує на тісні звʼязки власників 1XBet з Росією та безперешкодну роботу букмекерської групи на території РФ.

Окрім 1XBet та 1XСтавка, волонтери BraveUkraine порівняли й інші платформи, які працюють в Україні, чи можуть створювати потенційну загрозу нашій країні роботою в РФ. Зокрема FavBet та Фонбет, Pari-Match та Pari.ru, Фонбет та Pari.ru. Аналіз продемонстрував практично повне співпадіння тільки двох платформ Фонбет та Pari.ru. Фонбет не має ліцензії в Україні, але, як і більшість операторів, продовжує вести нелегальну діяльність в країні.

Що ж стосується FavBet та Pari-Match, то аналіз програмного забезпечення показав, що воно не подібне до того, яке використовується в РФ. Але воно зареєстроване не на українські компанії. А значить, і податки оператори сплачують не в Україні. На це під час перевірки FavBet та Pari-Match варто звернути увагу БЕБ.

А от діяльність 1XBet та Фонбет має припинити СБУ. Бо працювати на російському ринку неможливо без звʼязків у силових відомствах РФ. А за лояльність ФСБ треба чимось відплачувати. Сьогодні це – особисті дані українців, про що ми розповімо трохи далі.

Покровителі 1XBet

Наскільки нам відомо, СБУ вже розбирається в ситуації з 1XBet. Та чому контррозвідники взялися за роботу тільки зараз? За нашими даними, цьому сприяла відставка Артема Шило, який заводив 1XBet в Україну ще в 2016-2017 роках. Відставка відбулася після відсторонення, а згодом і затримання у Сербії за підозрою у держзраді екс-керівника ГУ ВБ СБУ Андрія Наумова. Разом із Наумовим посади втратили його ставленики, одним з яких і був Артем Шило.

Він багато років займав позицію заступника, а згодом і в.о. начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) СБУ. За даними ЗМІ, Шило був одним із ключових людей, повʼязаних із тиском на українські IT-компанії в період з 2016 по 2019 роки. Разом із тим він багато років займався розробкою та реалізацією схем, повʼязаних із ігорним бізнесом, в тому числі, із Росії.

Чому 1XBet бажає вийти на український ринок?

Як бачимо, російський букмекерський оператор намагається працювати в Україні вже багато років і має велику зацікавленість в українському ринку. На жаль, справа тут може бути зовсім не в грошах. Є велика вірогідність, що 1XBet більш, ніж гроші, жадає отримати особисті дані українців та прямий доступ до гравців. Азартні ігри – це ризик. Люди програють гроші. Часто – великі гроші. Маючи базу даних людей з великими фінансовими проблемами, дуже легко завербувати агентів на місцях та використовувати їх для потреб ГУ ГШ ЗС РФ (ГРУ) та ФСБ.

Але як 1XBet отримає особисті дані гравців? Справа в тому, що дозвіл, більш того, обовʼязок це робити вони отримали разом із ліцензією на діяльність в Україні. Закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» в ст. 16 вимагає від операторів «забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) та відвідувача (відвідувачів) у порядку, визначеному цим Законом, у гральному закладі та ідентифікацію гравця (гравців) під час провадження діяльності в мережі Інтернет». А вже в ст. 17 вказує, що «організатор азартних ігор для проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет має право запитувати у гравця додаткові документи відповідно до правил організатора азартних ігор, зокрема власне зображення гравця з необхідним документом, або вимагати використання засобів відеозв’язку».

Доки російський букмекер не почав збирати ці дані, чекаємо результатів роботи БЕБ, СБУ та РНБО. Від КРАІЛ ми вже нічого не чекаємо. Коли б голова держрегулятора Іван Рудий памʼятав про борг честі ветерана АТО, він би не допустив такої ганьби. А якщо він мовчить і вдає вид, що нічого не відбувається, значить, його все влаштовує. Інше питання – чи влаштовує Україну голова КРАІЛ, який мовчить, коли ворог захоплює його відомство.