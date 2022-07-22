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Станом на 22.07.2022 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожі носія оперативно-тактичних ракет "Калібр", в Середземному морі: 5 ворожих носіїв ОТР "Калібр" та 2 ракетних крейсерів, в Азовському морі морські комунікації продовжують контролювати 6 ворожих кораблів та катерів. Про це повідомляє ВМС ЗС України. 
 
За добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 32 судно, з них 9 суден рухались з протоки Босфор; до Чорного моря – 37 суден, з них 9 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор. 
 
Вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), йдеться в повідомлені.
ForUm

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