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Решение об отстранении с поста главы Закарпатской партячейки не стало неожиданностью для заместителя главы фракции "Слуга народа" Николая Тищенко. Об этом у себя в соцсетях написал  нардеп.

"Усиление власти на местах во время войны неизбежно ведет к тому, что глава области должен руководить и партийной ячейкой. Такая стратегия целесообразна и будет распространяться по всей стране», – говорится в сообщении Тищенко. 
 
Также он отметил, что Закарпатье стало частью его сердца, поэтому он продолжит "внимательно следить за процессами в регионе" и бороться с коллаборантами. По словам нардепа, больше всего его удивила в заявлении партии позиция о "сомнительных пиар-акциях, скандалах и ссорах".
 
"За три года я никогда не был инициатором публичных ссор. Хотя нет. Был. Приблизительно год назад я чуть не набил рожу коллаборанту Киве. И побью, если он попадется мне на глаза. Это единственная скандальная акция, инициированная мной. В других моментах я всегда придерживаюсь командной игры. Что касается других обвинений, то в течение трех лет ни одно из них не нашло своего подтверждения дальше, чем заголовок «заказной» новости", – отметил депутат.

Напомним, что благотворительный фонд Николая Тищенко и его супруги Аллы Барановской – "Дорога мира" провел уже 2 благотворительных аукциона в Праге и в Париже. Отметим, что на двух аукционах в сумме удалось собрать порядка 7 миллионов гривен, которые пошли на помощь ВСУ.
ForUm

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