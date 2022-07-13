Після вибухів у Луганську у так званій "ЛНР" заявили, що українська армія завдала удару по військовій частині ворожої ППО.

Російські пропагандистські сайти повідомили, про те, що ракета "Точка-У", за попередніми даними, збита над Луганськом.

Її нібито збили в районі селища Ювілейне, що входить до складу Луганська.

У той же час РИА Новости повідомляє, що, як мінімум, чотири зенітні ракетні ракети були запущені за повітряними цілями на захід від Луганська.

При цьому представник Народної міліції так званої "ЛНР" Андрій Марочко повідомив, що українська армія завдала масованого удару по військовій частині протиповітряної оборони (ППО), яка захищає небо над Луганськом.

"Збройні формування України завдали масованого удару по військовій частині ППО, яка забезпечує безпеку міста Луганськ", - сказав він, повідомляє "Українська правда".