Росія у війні в Україні вже втратила 36 500 військових, 1600 танків та 3 789 бойових броньованих машин.
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 36 500 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 600 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 789 (+17) од,
- артилерійських систем – 812 (+6) од,
- РСЗВ – 247 (+0) од,
- засобів ППО – 107 (+2) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 187 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 664 (+4) од,
- крилатих ракет – 153 (+9),
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 648 (+14) од,
- спеціальної техніки – 65 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.
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