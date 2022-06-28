Самостоятельй ремонт стиральных машин Атлант

Как выполнить ремонт стиральных машин известного производителя Атлант, если вы столкнулись с такой ошибкой, как F11 или «door» (индикация может отличаться на разных моделях)? На самом деле многие владельцы стиральных машин фирмы Atlant рано или поздно вынуждены решать подобную проблему.

Даже относительно новые модели не застрахованы от ошибки, при которой дверь не блокируется, в результате чего машинка не может приступить к процессу стирки. Представьте: вы вроде бы загрузили требуемый объем белья (не больше установленного ограничения по весу) и засыпали порошок и прочие моющие средства.

Далее необходимо выбрать программу стирки и нажать кнопку запуска, однако на дисплее высвечивается надпись F11 или «door», а машинка вдруг ни с того ни сего попросту не блокирует дверь. По причине отсутствия герметичности, процесс стирки не начинается. Ремонт стиральных машин сложный процес. Специалисты СЦ Просто Сервис помогут вам разобраться с поломкой.

Первые шаги пользователя

Что делать в такой ситуации и стоит ли сразу паниковать? Для начала следует успокоиться: порой проблема данного рода легко устраняется собственными силами и без вызова профессионального специалиста по ремонту.

Для начала следует проверить, насколько плотно закрыт люк. Нередко в пространство между барабаном стиральной машины и резиновой манжетой попадают различные посторонние предметы, мешающие герметичному и плотному закрытию дверцы люка.

Ваши действия следующие:

открыть люк;

осмотреть его на предмет наличия посторонних предметов и внешних помех;

закрыть люк как можно более плотно.

Вполне возможно, что в первый раз закрыть герметично дверцу вам помешало белье, которое прижалось люком.

При первичном высвечивании данного кода часто помогает перезагрузка машинки. Данная ошибка часто является следствием кратковременного сбоя в работе электроники, поэтому необходимо обесточить стиральную машину минут на 15, а затем снова запустить.

Ремонт стиральных машин Атлант – дальнейшие шаги

Ошибка может возникать при прерванном цикле стирки, когда вы останавливаете процесс и добавляете в барабан новые вещи. Как правило, это сбой кратковременного характера, который устраняется вышеперечисленными действиями.

Тем не менее, в ряде случаев потребуется первичная диагностика машинки, которая может включать в себя:

замену манжеты;

замену запорного устройства люка;

замену самого люка.

Причиной ошибки может стать даже неисправная петля дверцы люка, которая деформировалась и не может обеспечить требуемый функционал.