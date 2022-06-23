При строительстве помещений разного предназначения важно использовать качественные материалы. Особое внимание стоит уделять кровельным изделиям, которые обеспечивают не только эстетичный вид, но и защиту от воздействия внешних факторов окружающей среды. Правильным выбором в данном случае будет покупка модульной металлочерепицы.

Что такое модульная металлочерепица

Одним из ведущих производителей качественной кровельной продукции является компания «А-профиль». Купить модульную металлочерепицу, шпалеры и другие виды строительных материалов можно на сайте https://a-profile.kz/products/shpaleri-vinogradnie/.

Модульная металлочерепица производится из листовой стали с последующей обработкой специальным покрытием. Это современное кровельное покрытие, отдельные детали которого имеют специальные выемки для фиксации между собой, что обеспечивает ее универсальность, мобильность и совместимость с различными элементами конструкций кровли и узлами самого здания.

Модульные системы данного вида кровельного материала идеально подходят для покрытия крыш со сложной структурой скатов. Такая черепица гарантирует экономичность укладки за счет существенного уменьшения отходов.

Модульная металлочерепица: почему именно она?

Современные строительные компании, которые работают исключительно с новым и качественным материалом, широко используют именно модульную черепицу.

Основные преимущества данного вида кровельного материала:

1. Длительный срок эксплуатации. Это объясняется наличием защитного полимерного слоя и высокой концентрации цинка в составе исходного материала.

2. Сохранение первоначального внешнего вида. Отсутствие в составе гранулята предотвращает появление на поверхности зеленого налет и мха.

3. Минимальный вес материала. В среднем квадратный метр такой черепицы весит не более 5 кг. Это позволяет исключить усиление стропильной системы.

4. Высокая герметичность. Отсутствие специальных отверстий для соединения деталей предотвращает попадание воды в кровлю.

5. Легкость транспортировки и простой алгоритм укладывания модульных листов черепицы. Профессиональные навыки и специальное дорогостоящее оборудование не потребуются.

Сохранить все преимущества и долговечность покрытия можно только при условии соблюдения технологии укладки модульной черепицы. Важно не нарушать очередность и расположение всех слоев кровельной конструкции.

Технология укладки

Монтажные работы начинаются с подготовки необходимых материалов и инструментов. Под рукой следует иметь:

· вырубные электрические ножницы по металлу;

· аккумуляторный шуруповерт;

· молоток;

· строительный уровень;

· измерительную рулетку.

Производители металлочерепицы в инструкции подробно описывают все этапы укладки и рекомендуют подходящие утеплитель, мембрану и гидро-пароизоляционную пленку.

Этапы монтажа:

1. Укладка мембраны с проклейкой ее стыков для гидроизоляции.

2. Установка уплотненной либо двойной обрешетки перпендикулярно опорным элементам крыши.

3. Фиксация реек контробрешетками вдоль вальмовых ног.

4. Крепление стартового модуля, слева от которого продолжается поэтапная фиксация последующих листов металлочерепицы.

Правильный выбор материала и соблюдение правил его монтажа позволит надолго забыть о кровле.





