Фонд «Дорога Мира» заместителя главы фракции «Слуга народа» Николая Тищенко провел необычное мероприятие в столице Чехии — Праге. В рамках благотворительного ужина среди гостей мероприятия, для которых готовили мастер-шефы Оля Мартыновская и Вова Ярославский, был проведен аукцион, на котором продали футбольные лоты, предоставленные сборной Украины.

Лимитированную марку «Русский военный корабль...ВСЕ» продали на аукционе за 385 000 грн.

На мероприятии присутствовал Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис с супругой, представители политического, культурного и бизнес-сообщества Чехии и Украины. Инициатором благотворительного ужина выступила его жена — модель и бизнес-вумен Алла Барановская.

«Благотворительные мероприятия по миру инициировала моя жена Алла, которая до войны много занималась благотворительностью, а сейчас полностью посвятила себя волонтерству», — написал Тищенко у себя в Телеграмм-канале.

Нардеп заявил, что все вырученные средства будут переданы в ВСУ. «Все средства будут направлены на закупку автомобилей для ВСУ, полный отчет будет опубликован на странице фонда WAY OF PEACE», — отметил Тищенко.

Фонд Николая Тищенко «Дорога Мира» (WAY OF PEACE) с первых дней войны занимается гуманитарной миссией по всей Украине. Кроме поставок гуманитарных грузов фонд Тищенко покупает средства индивидуальной защиты для ВСУ, а также занимается организацией бесплатных обедов для малоимущих в Киеве.

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