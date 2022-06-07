Что нужно знать об УЗИ во время беременности, как делают УЗИ при беременности. На каком сроке можно подтвердить беременность на УЗИ?

Каждая женщина, которая уже стала матерью, на вопрос о впечатлениях от УЗИ скажет, что это были волнующие, но незабываемые мероприятия, в течение которых она впервые увидела будущего ребёнка.

Те или иные анализы и исследования, которые предусматривает сегодня гинекология в Киеве, могут рекомендоваться беременной врачом на протяжении девяти месяцев вынашивания малыша. Каждая из таких процедур призвана подтверждать, что плод чувствует себя хорошо и развивается согласно нормам.

Женщина имеет право сделать выбор и согласиться только на те мероприятия, которые не доставят ей лишнего дискомфорта. Но чтобы каждое из таких решений было взвешенным, стоит разобраться, из чего состоят эти осмотры и для чего они предназначаются. Имеет смысл узнать, для чего нужно УЗИ и чего ждать от таких визитов к гинекологу.

Особенности метода

УЗИ – это своеобразное медицинское тестирование, которое проводится с помощью устройства, способного обнаружить присутствие в жидкости объектов. Само устройство состоит из кристалла и преобразователя, который превращает электрический ток в высокочастотные звуковые волны, недоступные человеческому уху. Звуковые волны образуют луч, который проникает в брюшную полость при перемещении датчика из стороны в сторону.

Далее луч отражает обнаруженный объект, а преобразователь записывает эхо-сигналы и превращает их обратно в электрические. Те создают изображение, которое отображается на экране. Эта методика позволяет акушерам контролировать течение беременности и получать информацию об общем самочувствии и положении плода.

Сроки выполнения УЗИ

Так как исследование не несёт в себе никаких рисков для пациентки и плода, оно может выполняться несколько раз за девять месяцев и повторяться при наличии показаний. Тем не менее, вынашивание ребёнка без осложнений предполагает выполнение двух или трёх УЗИ беременности на определённых сроках в случае, если клиника следует общепризнанным медицинским протоколам.

Первое УЗИ

Эту процедуру женщине рекомендуется сделать для подтверждения развития беременности в самом её начале. Врачи выясняют, является ли она маточной, нормально ли развивается плод, нет ли риска выкидыша и наличия других аномалий. Также доктора определяют дату родов. Этот вид тестирования выполняется с помощью вагинального датчика и не требует от женщины подготовки. Положительные эмоции от процесса будут связаны у будущей мамы с подтверждением того, что с её малышом всё в порядке.

Второе УЗИ

Этот анализ выполняется на 10-13 неделях, длится 15 минут и осуществляется с помощью датчика, которым акушер будет водить по поверхности живота пациентки, предварительно намазав его специальным гелем. Этот гель действует как проводник для звуковых волн и облегчает процесс получения необходимой информации о плоде. В ходе этой процедуры женщина увидит малыша на экране, посмотрит, как он двигает ручками и ножками, услышит его сердцебиение и узнает его пол.

Третье УЗИ

Данный осмотр выполняется на 32-36 неделе для получения информации о том, как будут проходить роды. И всё же, обычно двух УЗИ во время беременности достаточно. Гинеколог может порекомендовать пройти третье исследование, чтобы убедиться в том, что ребёнок развивается нормально.

Основными причинами, по которым врач предложит пациентке дополнительные ультразвуковые анализы, станут следующие:

наличие порока развития плода;

появление у беременной кровотечения;

отсутствие шевелений;

возможность выкидыша;

обнаружение аномалий, таких как расщепление позвоночника;

тазовое предлежание плода.

Помимо стандартных разновидностей такого метода существуют УЗИ в 3Д и 4Д, ультразвуковой анализ воротниковой зоны, допплерография и другие современные виды подобного тестирования.

Получив рекомендацию пройти одну из таких процедур, будущая мама не должна беспокоиться. Вместо этого ей стоит подумать о том, что каждое УЗИ – это встреча с собственным малышом, которая запомнится ей на всю жизнь.