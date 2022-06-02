Несмотря на то, что современный мир становится все более цифровым, бумажные чеки по-прежнему жизненно важны для бизнеса. В каждом магазине, независимо от его размера, покупателям выдается контрольно-кассовый чек за любую покупку. С их помощью можно легко найти ошибки в транзакциях, а также выполнить возврат в течении гарантийного срока.

Как и любой товар, лента для кассового аппарата может быть высокого или низкого качества. Выбирая надежную чековую ленту, можно выполнять качественную и быструю печать, а также сэкономить на расходном материале и уберечь свою технику от частых поломок. Кассовые ленты на https://shop.reef.ua/ - это залог успеха вашего бизнеса.

Принцип работы термоленты

Печать на термобумаге выполняется без чернил или тонеров. Главной рабочей деталью является нагретая термоголовка, соприкасающаяся с бумагой, в которой активируются термочувствительные пигменты и на поверхности отпечатываются данные. Рисунок появляется только в определенных местах, где должны быть детали чека, так как печатающая головка избирательно нагревает ленту.

Такой тип материала называется «термическим», так как он реагируют на тепло. Красящие пигменты в нем термохромные (то есть термочувствительные). Такой метод печати является самым экономичным, не требующим никаких дополнительных расходных материалов.

Какая бывает кассовая термолента?

В качестве основы для кассовой ленты чаще всего используется разного рода термобумага. Применяется 4 типа:

с термочувствительным слоем

офсетная - белизна 96-100%

писчая - белизна которой составляет 92-94%

эко-бумага - не содержит Бисфенол А, не вредна для здоровья клиентов и кассиров, а также может безопасно использоваться в контакте с продуктами питания..

Также бумагу можно поделить на однослойную, многослойную, цветную и пр.— вся она предназначена для того, чтобы помочь бизнесу достичь нужной функциональности и стиля. Благодаря высокой прочности и качеству, ленту для кассы также используют в банкоматах, терминалах, парковочных киосках, мобильных принтерах и в любых других устройствах, которые используются для обеспечения подтверждения покупки.

Купить кассовую ленты в Киеве лучше всего у производителя данной продукции. Компания REEF занимает лидирующие позиции в Украине по изготовлению расходных материалов для маркировки продукции под брендом ТМ Тама. Мы предлагаем удобную доставку, низкие цены и лучшие условия сотрудничества.