Вооруженные силы Украины отбили наступление российских военных в районе Камышевахи, Яковлевки и Троицкого на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook, передают Українськi Новини.
"На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Камышевахи, Яковлевки и Троицкого, успеха не имел, понес потери", - сообщает ведомство.
На Авдеевском направлении враг не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Марьинка, Орехов и Новоселка.
Противник применил штурмовую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.
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