Рада Європейського Союзу прийняла два заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру (EPF), які дадуть змогу ЄС і надалі підтримувати можливості та стійкість Збройних сил України для захисту територіальної цілісності та суверенітету країни, а також захисту цивільного населення від російської військової агресії, що триває.

"Після прийняття трьох траншів підтримки на загальну суму 1,5 млрд цього року четвертий транш додасть EUR500 млн до ресурсів, які вже мобілізовано в рамках EPF для України, в результаті чого загальна сума сягне EUR2 млрд", - повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Історія завтрашнього дня пишеться сьогодні, на полях битв України. Із цими EUR500 млн ЄС виділив загалом EUR2 млрд на підтримку постачання військової техніки для Збройних сил України державами-членами ЄС. Ця підтримка — лише частина зусиль Європи, спрямованих на те, щоб допомогти Україні захистити себе. ЄС та його держави-члени сповнені рішучості продовжувати. Ми робили це з початку війни і продовжуватимемо до кінця", - заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише "Інтерфакс-Україна".

Зазначено, що обсяг обладнання, яке буде надано у рамках нового пакета підтримки, відповідає поточним пріоритетам, заявленим урядом України. Отже, EUR490 млн буде виділено на летальне оборонне озброєння і EUR10 млн - для покриття витрат на надання обладнання та предметів постачання, як-от засобів індивідуального захисту, аптечок першої допомоги та пального.