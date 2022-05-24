СБУ разоблачила спецслужбы России на использовании смартфон-игр для вербовки украинских детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В одном из приложений участники должны искать "коробки" с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги, пишут "Украинские новости".

"При прохождении маршрута дети осуществляют фотофиксацию местности, объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов. При этом доступ к администрированию этого приложения имеет подконтрольная спецслужбам России ИТ-компания, которая зарегистрирована в одной из европейских стран и занимается распространением интерактивных платформ", - говорится в сообщении.

Таким образом, оккупанты использовали украинских детей для сбора информации о расположении стратегически важных объектов.

"В частности, в Кировоградской области были задержаны два подростка, которые фотографировали блокпосты, элеваторы и транспортные пути", - рассказали в СБУ.