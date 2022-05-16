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С сегодняшнего дня, 16 мая, в Киеве возобновили работу электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте.

Как сообщает КГГА, с понедельника жители Киева снова обязаны платить за услуги общественного транспорта.

Приложение "Киев Цифровой" возобновляет сервисы QR-билетов и транспортных карт, чтобы пользователи могли приобрести поездки заранее.

24 февраля 2022 года город сделал проезд в метро и наземном общественном транспорте бесплатным для эвакуации жителей из Киева. Поездки на транспортных картах были сохранены, а QR-билеты заморожены.

Пользователи с поездками на транспортных картах смогут просмотреть их в приложении. Если с 24 февраля карту валидировали в транспорте, поездки могли ошибочно списаться. Они автоматически вернутся на карты в течение месяца.

Пользователи, которые имели проездные на март, автоматически получат проездные на июнь в приложении.

Пользователи, которые на 24 февраля имели действительные QR-билеты, получат новые билеты в приложении. Срок действия билетов полностью восстановится – на 15 дней.
ForUm

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