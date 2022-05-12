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Одеська обласна військова адміністрація підтвердила підбиття Збройними силами України російського корабля типу 23120 біля острова Зміїний.

Про це ввечері, 12 травня, повідомив речник ОВА Сергій Братчук, пише "УНІАН".

"Завдяки діям наших військових загорілося судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров". Одне з найновіших у російському флоті. Кажуть, що "чалапає" до Севастополя. Наразі інформація потребує уточнення. Але те, що йому дали "Зміїбаїв" - це правда", - зазначив Братчук.

 
ForUm

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