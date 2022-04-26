Тема криптовалют, их добычи (майнинга) и торговли, криптобирж и обменников поднимается сегодня всё чаще. Сейчас некоторые альтернативные валюты легко получить (особенно в сравнении с ведущей криптовалютой - биткоином, который майнить становится всё труднее, электроэнергии требуется всё больше, а сам биткоин с течением времени дорожает).

Перспективным направлением стал криптотрейдинг. Биржи, предоставляющие возможность торговать цифровыми активами, появляются постоянно. Лучше, однако, пользоваться услугами тех криптобирж, которые уже успели хорошо себя зарекомендовать. Что нужно знать о торговле такими валютами и почему это выгодно?

Что надо знать о криптотрейдинге

Криптовалюты появились сравнительно недавно. Одной из первых (и быстро ставшей одной из самых известных) стал биткоин: сначала особо не воспринятый всерьёз и вошедший в моду случайно, в какой-то момент он стал стремительно дорожать и сейчас уже стоит несколько десятков тысяч долларов. Почти сразу после появления цифровой валютой стали торговать на биржах.

Добываются такие активы необычным способом - с помощью специализированного софта. Он решает блоки задач - хэши - и от скорость решения таких блоков (хэшрейта) зависит скорость добычи монет. Этот способ заработка "крипты" часто затратен с точки зрения электроэнергии.

Сейчас альтернативные цифровые валюты уже признаны официально. Уже давно получила криптовалюта ETF, официальные курсы на биржах и в обменных пунктах, в ряде стран ею расплачиваются за товары и услуги наравне с обычными (фиатными) деньгами.

Почему криптотрейдинг выгоден

Торговля альтернативными валютами выгодна для трейдера - и вот почему:



ряд монет можно получить бесплатно, а потом продать на бирже



новые коины стоят недорого, и их можно купить без значительных вложений, продав заметно дороже в случае их роста



переводы на криптокошельки надёжно защищены, вы уверены в безопасности своих средств



через специализированный обменник легко обменять прибыль в криптовалюте на фиатные средства



Это значит, что, занимаясь криптотрейдингом, вы имеете реальную возможность в разы увеличить первоначальный депозит, а также можете быть уверенными в том, что на специальных кошельках ваши средства будут неприкосновенны. Какой именно валютой торговать - выбирать вам. Но неопытным трейдерам рекомендуется воздержаться от сделок с дорогими и высоковолатильными монетами, такими, как биткоин или эфир.

Впрочем, высоковолатильной можно назвать любую криптомонету. Самый удачный выбор - новая альтернативная валюта, которая сейчас стоит немного (бывают валюты, цена которых доходит до нескольких центов), но имеет хорошие перспективы роста. Выводы о том, вырастет ли та или иная монета, делаются на основании фундаментального или технического анализа - то есть, демонстрирует ли цена на графике тенденцию к повышению, или внедряют ли этот актив крупные компании, или покупает ли его некая известная личность из мира финансов.