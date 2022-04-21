Німеччина заявила, що припинить імпорт російської нафти до кінця цього року.

«Ми скоротимо нафту вдвічі до літа, а до кінця року дійдемо до нуля, а потім піде газ», - сказала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Зараз Німеччина закуповує чверть своєї нафти і 40% газу в Росії, але якщо поставки раптово припиняться, їй загрожує економічна рецесія, пише ВВС Україна.

США вже заборонили імпорт російської нафти, тоді як Велика Британія планує припинити його до кінця року.

Бербок сказала, що Німеччина буде слідувати «спільній європейській дорожній карті» щодо поступового припинення імпорту нафти та газу.

ЄС заявив, що зробить Європу незалежною від російської енергетики «задовго до 2030 року».

Німеччина вже скасувала відкриття російського газопроводу «Північний потік-2» у відповідь на війну в Україні.

На початку цього тижня німецькі економічні інститути попередили, що негайне припинення російського імпорту спричинить різку рецесію в найбільшій економіці Європи до 2023 року.

Водночас президент Володимир Зеленський розкритикував Німеччину за слабшу позицію, у порівнянні з зобов'язаннями США та Британії, щодо обмеження імпорту російських енергоносіїв.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив ВВС, що його країна працює «максимально швидко» для впровадження ембарго на російські енергоносії.

З його слів, негайне припинення імпорту енергоносіїв з Росії може призвести до фізичного закриття німецьких виробників і автовиробників.

Лінднер сказав, що мета Німеччини - застосувати санкцій, які «зашкодять Путіну більше, ніж нам, європейцям і нашому єдиному ринку».

«Я не боюся економічних витрат (купівлі меншої кількості російської енергії). Я боюся фізичного сценарію, якщо доведеться зупинити поставки для повної виробничої лінії, це спричинить більше, ніж економічні витрати», - сказав Лінднер BBC.

Він додав, що Росія несе відповідальність за багато економічних і геополітичних проблем, які вражають світову економіку.

«Росія несе відповідальність за всі геополітичні та економічні ризики, що виникають у результаті війни - інфляція, продовольча криза і серйозна боргова криза в країнах, що розвиваються», - зазначив Лінднер.

Він також розкритикував підхід попередніх урядів Німеччини щодо залежності країни від російських енергоносіїв.

«Це був стратегічний прорахунок німецьких урядів протягом останніх двох десятиліть, і тепер ми повинні працювати над диверсифікацією енергії», - додав він.

Він також наполіг на тому, що розрахунок Володимира Путіна на те, що Німеччина й надалі покладатиметься на російські енергоносії, був хибним.

Близько 60% російського експорту нафти йде до Європи, а ще 20% - до Китаю.