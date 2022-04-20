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Как сделать рекуператор воздуха своими руками и стоит ли?

Комфортное проживание в доме невозможно представить без эффективной вентиляционной системы, т.к. именно она играет главную роль в создании благоприятного микроклимата. Но чем больше мощность вентиляторов и системы вентиляции, тем выше ежемесячные счета по электроэнергии.

Чтобы решить этот вопрос, купите рекуператоры воздуха. Или сделайте самодельный рекуператор для частного дома или для квартиры. Этот небольшой агрегат интегрируется в приточно-вытяжную систему вентиляции и исключает перерасход электроэнергии в зимнее время, когда много средств уходит на поддержание комфортной температуры.

О том, как сделать рекуператор своими руками, что это за агрегат и как он работает — читайте ниже в нашей статье.

Для чего нужны рекуператоры воздуха

Рекуператор воздуха устанавливают в частном доме или квартире для исключения лишних теплопотерь и экономии затрат на обогрев помещения. Устройство можно купить, но есть вариант сделать рекуператор воздуха своими руками.

Как сделать рекуператор воздуха

Итак, приступаем к сборке пластинчатого рекуператора тепла своими руками:

  1. Собираем теплообменник. Металлический или пластиковый лист нарезаем на прямоугольные пластины, после чего собираем их в блок параллельно друг другу с небольшим расстоянием между ними для прохода воздушных потоков. В качестве несущих элементов можно использовать, например, техническую пробку. Её наклеиваем на листы для создания щелей между ними.
  2. Затем изготавливается короб под размер. Для этого подойдет лист МДФ. В нем прорезаются отверстия под диаметр входящих/исходящих воздуховодов холодного и теплого воздушных потоков. Стенки короба утепляются стекловатой или пенопластом, толщиной не менее 5 см.
  3. Теплообменник помещается внутрь короба по диагонали. Устанавливаются патрубки. Все случайные щели и отверстия обрабатываются силиконом. 
  4. Готовый рекуператор монтируется к приточно-вытяжной вентиляции; к патрубкам подключаются все трубы для циркуляции воздуха. Система готова к работе. 

Вытяжной теплый воздух будет нагревать левую часть стопки листов. Тепло будет быстро распространяться по всей их поверхности. Одновременно с этим правая часть конструкции будет отдавать тепло приточному воздуху.

Если вы не хотите делать рекуператор тепла своими руками, такую конструкцию можно заказать в магазине климатической компании. Это может быть дороже, однако стоимость полностью оправдана. 
ForUm

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