Удар по Києву: 2 загинули, 10 поранених

Внаслідок російського удару по Києву в ніч на 8 вересня сталися пожежі у складських приміщеннях та на території приватної школи.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, пожежі на складах сталися у Шевченківському, Дарницькому, Подільському та Голосіївському районах внаслідок падіння уламків.

Уламки впали на житловий будинок, де люди були заблоковані у квартирах, та на недобудований 26-поверховий будинок. Без пожежі.

За даними медиків, загинули двоє людей. Постраждали 10 мешканців міста. 5 поранених госпіталізували, двоє з них – у тяжкому стані.

Фото: ДСНС.