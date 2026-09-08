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Столиця

Удар по Києву: 2 загинули, 10 поранених

Удар по Києву: 2 загинули, 10 поранених

Внаслідок російського удару по Києву в ніч на 8 вересня сталися пожежі у складських приміщеннях та на території приватної школи.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, пожежі на складах сталися у Шевченківському, Дарницькому, Подільському та Голосіївському районах внаслідок падіння уламків.

Уламки впали на житловий будинок, де люди були заблоковані у квартирах, та на недобудований 26-поверховий будинок. Без пожежі.

За даними медиків, загинули двоє людей. Постраждали 10 мешканців міста. 5 поранених госпіталізували, двоє з них – у тяжкому стані.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київвійнаобстрілскладокупанти
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