также в разделеОбщество
Переселенці, які повернулися додому, але їхнє житло зруйноване, продовжать отримувати допомогу на проживання
Фінляндія надасть Україні додаткову військову техніку 5
72,3% херсонців стикалися із тяжкими злочинами російської окупаційної армії 9
ЗСУ ліквідували відомого бойовика «ЛНР» 16
Від початку повномасштабної війни рятувальники знешкодили понад 68 тис. боєприпасів 12
Перехоплення СБУ: Окупант розповідає, що вони вбивають дітей, але мати йому не вірить 11
В «ДНР» заговорили про приєднання частини Запорізької області 16
Дороги, поля, ліси та цвинтарі – окупанти мінують Україну 10
Окупанти планують провокації на півдні України і звинуватити в них ЗСУ 20
ДСНС: Роботи в центрі Бородянки завершені 9
Попа МП на Житомирщині судитимуть за колабораціонізм 56
ЗСУ нищать окупантів під Миколаєвом: деякі підрозділи втратили понад 70% 22
Нові обшуки у Марченко: 20 швейцарських годинників, золото, яйця «Фаберже» 19
Чи приїде «швидка» під час дії воєнного стану чи комендантської години? Пояснює МОЗ 10
СБУ: російські окупанти хочуть «стерти «Азовсталь» з лиця землі» 16
П’ятий обмін полоненими: 76 українців повертаються додому 38
Двом маріупольським поліцейським повідомили про підозру у держзраді 12
Прем'єр Польщі відкрив містечко для внутрішніх переселенців у Львові 15

Російські окупанти в Запорізькій області вкрали сільськогосподарську техніку John Deere. Пізніше намародерене майно «спливло» на агрофірмі, пов'язаній з главою Чечні Рамзаном Кадировим.

Про це йдеться у матеріалі редакторки Центру журналістських розслідувань Дзеркала тижня Валентини Самар.

Один із найгучніших мародерських злочинів стався у Мелітополі – з виставкового майданчика компанії «Агротек-Інвест», офіційного дилера виробника сільгосптехніки компанії John Deere (США) в Україні, кадировці викрали три нові комбайни, трактор, три сівалки загальною вартістю 1,5 млн євро, а також 20 тонн фірмових мастил.

Компанії вдалося вирахувати, куди росіяни вивезли вкрадену техніку. Завдяки встановленим на техніці системам, фахівці встановили, що наразі техніка знаходиться у Чечні, в селищі Закан-Юрт неподалік Грозного.

Судячи з адреси, що засвітилася завдяки встановленим маячкам, комбайни і трактор пригнали на територію вже ліквідованого «госхоза «Закан-Юрт», спеціалізація якого — вирощування зернових.

Селище Закан-Юрт входить до Ачхой-Мартанівського району і відоме тим, що це рідне село глави уряду Чечні Мусліма Хучієва та його брата Тамєрлана Хучієва, який очолює адміністрацію району.

Останній відомий також тим, що 11 років був виконавчим директором «фонду Ахмата Кадирова» (організація імені батька Рамзана Кадирова). У цьому селі на кошти «фонду» будується багато об’єктів, на відкритті яких можна побачити ще одного знакового персонажа — Адама Дєлімханова, що зараз керує кадировськими окупантами на сході України.

Про «фонд» Кадирова-старшого тепер знають люди в Мелітополі, оскільки саме від нього жителям окупованих населених пунктів росіяни розвозять «гуманітарку» фурами, що обліплені портретами Ахмата Кадирова.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги