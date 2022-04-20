Ватажок бойовиків «ДНР» Денис Пушилін пообіцяв не залишити поза увагою нібито «запит мешканців» Розівського району Запорізької області про тимчасове приєднання до «ДНР».

Про це він заявив в ефірі «Росія 24», пише російське агентство РИА Новости.

«Це не перше звернення. Але точно перше публічне і настільки завзяте звернення, що заслуговує на особливу повагу, це своєрідний громадянський подвиг. Люди справді натерпілися за всі ці вісім років, люди втомилися від нацистського режиму і хочуть змін у позитивний бік», - стверджує Пушилін.

З його слів, питання зміни «адміністративних кордонів», а саме того, в якій формі та в якому вигляді це може статися, «з урахуванням того, що «ДНР» визнано у конституційних кордонах», вирішуватиметься пізніше.

«Але це, звичайно ж, ні за яких обставин не залишиться без нашої уваги, ми надамо цілковиту підтримку. Підтримку не лише у відновленні економічних зв'язків, що вже зараз відбувається, підтримку не лише у відновленні мобільного зв'язку, інтернету, що на даний момент момент реалізовано, але, безумовно, ми надамо підтримку у поновленні виплат пенсій, соціальних допомог, вибудовуванні адміністративного управління, тобто зарплат бюджетникам, безумовно, там має працювати повноцінно медична служба, рятувальники, правоохоронні органи», - сказав Пушилін.

Він додав, що «ДНР» почне з надання цілковитої «підтримки», а потім буде «дивитися, як розвиватиметься ситуація». «Але люди точно не будуть покинуті», - заявив ватажок бойовиків.

Розівський район Запорізької області окупований російськими військами.