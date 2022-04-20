Роcійська армія підтягує сили, аби просунутись по території Херсонської області до кордону з Миколаївською областю, але сили охорони та оборони півдня України чинять потужний спротив.

Про це на брифінгу в Медіа-центрі Україна (Київ) повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталія Гуменюк.

«Херсонщина вкрита вибухами, чутно роботу систем залпового вогню, артилерійські вибухи. Ми знаємо, що готується не тільки агітаційна робота, а й масові провокації до проведення псевдореферендуму (у окупованому Херсоні). Окупанти відводять свою техніку, планують розставити її для нанесення вогню, а потім звинуватити в цьому Збройні сили України. Ми не обстрілюємо мирне населення і населені пункти, де окупанти ховаються за нашими людьми. Інформуємо про це наших громадян на окупованій території, навіть там, де заглушено зв’язок. Дякуємо херсонцям за віру і довіру», – сказала Гуменюк.

За її даними, ЗСУ вночі знищили дві установки залпового вогню, які обстрілювали Миколаїв, але там ворог використовує фугасні снаряди для нанесення максимального ураження, створення гуманітарних проблем та деморалізації населення. Зазнав обстрілів, окрім Херсонщини та Миколаївщини, ще й Криворізький регіон.

За словами Гуменюк, тактика російської армії полягає в тому, щоб знищувати «все те, що моє ознаки українського».

«Тактика нашого ворога полягає у знищенні всього, що несе ознаки української нації, способу життя та процвітання країни. Нанесення ударів по критичній інфраструктурі, щоб спровокувати гуманітарну катастрофу, нанесення ударів по житловим районам для того, щоб налякати, деморалізувати, знищити, населення. Розуміючи цю тактику, ми вжили певних заходів, щоб мінімізувати ці речі», – сказала Гуменюк.

За її словами, після того, як Збройні сили України уразили флагман Чорноморського флоту рф крейсер «Москва», корабельне угруповання рф відійшло від берегів України, але, незважаючи на це, загроза нанесення пакетних ударів з акваторії Чорного моря зберігається.