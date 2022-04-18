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Перший підозрюваний у справі про взяття під контроль Державного спеціального підприємства «Чорнобильська АЕС» – генерал-майор Сергій Бураков. Він начальник центру спеціального призначення сил оперативного реагування й авіації Федеральної служби військ Національної гвардії Російської Федерації, який керував захопленням стратегічного об‘єкту безпосередньо на місці, повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

«Отримавши повний контроль над ЧАЕС, він фактично взяв у заручники колектив. Російський генерал перешкоджав проведенню зміни персоналу, змусивши людей тривалий час працювати цілодобово, без можливості елементарно вчасно поїсти чи отримати меддопомогу. Вільно пересуватися територією станції працівники теж не могли», - написала вона.

Крім того, генерал-майор РФ віддавав накази підлеглим військовослужбовцям облаштовувати вогневі позиції та території станції та за її межами. Ці точки готувалися в місцях з підвищеною небезпекою, де навіть не можна було пересуватися.

Силами Вишгородської окружної прокуратури Київської області та слідства тепер російський генерал офіційно підозрюваний у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та веденні агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК України).
ForUm

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