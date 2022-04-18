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Понеділки 25 квітня, 2 травня та 9 травня не будуть вихідними у 2022 році, повідомляє Державна служба з питань праці.

Згідно з повідомленням прес-служби відомства, згідно з законодавством, встановлено дев'ять святкових днів, зокрема 1 травня – День праці, 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, та чотири неробочі дні – релігійні свята, в які не проводиться робота: 7 січня та 25 грудня – Різдво Христове, один день (неділя) – Великдень, один день (неділя) – Трійця, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У разі якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день зазвичай переноситься на наступний після святкового чи неробочого.

Отже, навесні 2022 року мають бути вихідними днями понеділки 25 квітня (перенесення вихідного з 24 квітня), 2 травня (перенесення вихідного з 1 травня) та 9 травня (святковий день).

«Проте стаття 6 закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» встановлює інші правила на період воєнного стану, а саме: призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів. Тому 25 квітня, 2 травня та 9 травня є звичайними робочими днями, робота в які оплачується у звичайному порядку», - повідомляють у Держпраці.
ForUm

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