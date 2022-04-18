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Україна вже заповнила опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі і розраховує на ухвалення відповідного рішення на засіданні Європейської ради у червні.

Про це сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі єдиного інформаційного марафону низки телеканалів, повідомляє Укрінформ.

«У червні буде засідання Європейської ради, тобто всіх лідерів держав-членів, а також керівництва ЄС, і на цьому засіданні ми очікуємо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Це важливий етап, який не можна оминути», - сказав він.

Жовква зазначив, що українська сторона вже заповнила опитувальник, наданий президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, і пояснив, що тепер ЄК має підготувати рекомендацію щодо відповідності України Копенгагенським критеріям членства.

Заступник ОП сподівається, що така рекомендація буде позитивною, і додав, що після цього питання буде розглянуто Єврорадою.

Також він пояснив, що у разі отримання рішення про статус кандидата розпочнуться переговори про набуття повноцінного членства в ЄС.

Жовква наголосив, що ці перемовини мають пройти за скороченою процедурою, швидко. За його словами, Україна на це заслуговує.

«Жодної країни-члена ЄС, яка була би проти членства України в Європейському Союзі, на сьогодні немає. Позиція країн різниться у питання швидкості процедури, яку має пройти Україна перед тим, як стати членом. Ми говоримо з країнами, які поки не вірять у швидку процедуру членства, більшість країн схиляються до того, що Україна має швидко пройти цей процес», - підкреслив заступник очільника ОП.

Нагадаємо, 15 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що робота над заповненням опитувальника для набуття статусу кандидата на членство в ЄС майже завершена.

8 квітня президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до України передала Зеленському відповідний опитувальник.
ForUm

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