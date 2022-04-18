Інформація про часткове розмінування пляжів Одеси не відповідає дійсності, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«У деяких телеграм-каналах з'явилася новина про те, що начебто сьогодні співробітники ДСНС почали частково розмінувати одеські пляжі. Ця інформація не відповідає дійсності і є фейковою», - сказав він у відеозверненні.

Марченко наголосив, що пересування одеськими та обласними пляжами поки що небезпечне.

«Укотре наголошую - у жодному разі не пересувайтеся пляжами Одеси та області», - закликав він.