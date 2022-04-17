Продолжаются репрессии в отношении командиров российской армии, которые "не оправдали высокого доверия" руководства Российской Федерации и фактически проваливают задачи в Украине. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в Telegram-канале сегодня, 16 апреля, пишут "Украинские новости".

По информации разведки, с 24 апреля по 2 марта в оккупированной Горловке работала комиссия из России, которая должна была выявить причины текущего некомплекта 3 отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск.

"Выяснилось, что согласно докладам командиров в 3 ОМСБР до начала войны была на 100% укомплектована личным составом. Однако после начала боевых действий выяснилось, что реальное наличие военнослужащих составило около 55% штатного расписания. После установления фактов несоответствия двух командиров батальонов взят под арест в неизвестном направлении гражданскими лицами (вероятно сотрудниками ФСБ). Дальнейшая судьба уже бывших командиров – неизвестна", — пишет ГУР.

Отдельно разведка сообщает, что после общения с сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) в неизвестном направлении вывезен Эдуард Басурин, являющийся так называемым "заместителем командующего" корпуса "минобороны ДНР": "Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя", — подчеркивает разведка.