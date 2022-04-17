также в разделеПроисшествия
В Бородянці дістали з-під завалів вже 41 тіло загиблих 12
Зеленський: Путін може використати ядерну зброю в Україні 24
«И пальцы отрублю, и кисть»: СБУ оприлюднила докази катувань українських військовополонених 21
Обстріл евакуаційних автобусів у Харківській області: 7 людей загинули, 27 – поранено 15
На Херсонщині люди вийшли подивитись на збиту ракету: 2 загиблих і 3 поранених 341
Окупанти проводять ексгумацію тіл у Маріуполі і не дозволяють ховати померлих 19
Росіяни вперше за 10 днів обстріляли Сумщину 19
В полі на Чернігівщині підірвався трактор: загинув чоловік 22
«Путін сказав все з землею рівняти»: рф планує знищення українських міст – матеріали перехоплення 42
Від початку повномасштабної війни в Україні зруйновано близько 300 мостів 9
На Сумщині окупанти вбили понад 100 людей 19
40% багатоповерхівок Маріуполя зруйновані повністю 11
Окупанти обстріляли залізничну станцію: затримуються 17 потягів 16
Влада Маріуполя підтвердила хімічну атаку з російського безпілотника 20
Встановлено особу російського солдата, який зґвалтував немовля 69
На Чернігівщині підірвалось авто: водій загинув 17
Біля Макарова знайшли розстріляне авто: загинуло троє жінок та двоє дітей 20
Прокуратура розслідує обстріл Харкова забороненими снарядами 17

Продолжаются репрессии в отношении командиров российской армии, которые "не оправдали высокого доверия" руководства Российской Федерации и фактически проваливают задачи в Украине. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в Telegram-канале сегодня, 16 апреля, пишут "Украинские новости".

По информации разведки, с 24 апреля по 2 марта в оккупированной Горловке работала комиссия из России, которая должна была выявить причины текущего некомплекта 3 отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск.

"Выяснилось, что согласно докладам командиров в 3 ОМСБР до начала войны была на 100% укомплектована личным составом. Однако после начала боевых действий выяснилось, что реальное наличие военнослужащих составило около 55% штатного расписания. После установления фактов несоответствия двух командиров батальонов взят под арест в неизвестном направлении гражданскими лицами (вероятно сотрудниками ФСБ). Дальнейшая судьба уже бывших командиров – неизвестна", — пишет ГУР.

Отдельно разведка сообщает, что после общения с сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) в неизвестном направлении вывезен Эдуард Басурин, являющийся так называемым "заместителем командующего" корпуса "минобороны ДНР": "Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя", — подчеркивает разведка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35